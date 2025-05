Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari, pesa stacco cedole

Euro / Dollaro USA

Ariston Holding

(Teleborsa) -, dove Piazza Affari fa decisamente peggio, appesantita dallo stacco della cedola da parte di 74 società quotate , di cui 24 incluse nel FTSE MIB, l'indice delle blue chips, che sconta un effetto negativo dell'1,77%. Più in generale l'attenzione degli analisti è concentrata sulla reazione di Wall Street, dopo che venerdì Moody's ha declassato la valutazione sugli Stati Uniti togliendo la tripla A.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,13%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.243,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,24% e continua a trattare a 61,72 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +99 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,60%., debole(-0,13%), in frazionale ribassoche registra una flessione dello 0,61%; si muove sotto la parità anche, evidenziando un decremento dello 0,66%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,93%, interrompendo la serie di sette rialzi consecutivi, iniziata l'8 di questo mese; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 42.287 punti, ritracciando dell'1,86%.di Milano, troviamo(+3,53%),(+3,31%),(+1,96%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,46%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,17%.Tra i(+4,63%),(+3,04%),(+2,87%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.