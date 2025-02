Nintendo rivede al ribasso stime esercizio in attesa della Switch 2

(Teleborsa) - L'attesa per il lancio della Nintendo Switch (che non è ancora arrivata) ha zavorrato i risultati della big giapponese dei videogiochi, che(che chiuderà a fine marzo). La nuova versione della consolle è stata annunciata alcune settimane fa, ma non si conosce ancora la data di uscita.Nel frattempo,ha chiuso i primidell'esercizio con una 956.2 miliardi di yen, ud utile operativo in calo del 47% a 247,6 miliardi di yen ed una 237,2 miliardi di yen. Le vendite di Nintendo Switch sono diminuite del 30,6% e quelle di software del 24,4%.Parallelamente la big dei videogiochi ha, indicando undi yen, rivisto al ribasso rispetto ai 300 miliardi precedenti, mentre i rda 1.280 miliardi, ledai 12,5 milioni precedentemente indicati e ledai 160 milioni precedentemente indicati.