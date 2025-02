MPS, Lovaglio: più che pronti per operazione con Mediobanca, solida performance nel 2024

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Forte dei risultati raggiunti nel 2024,è "con, a beneficio di tutti gli stakeholder". Lo ha affermato l'amministratore delegatonella conference call che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2024."L'utile netto di 1.951 milioni euro è cresciuto del 16,9% anno su anno su base comparabile, guidato da unaanche nel quarto trimestre - ha spiegato - Mentre l'utile operativo lordo è salito del 10,8%, grazie alla crescita dei ricavi e a una gestione efficace dei costi"."I ricavi core di 3.821 milioni euro sono stati in aumento del +5,7%, grazie a un NII in aumento del +2,8% anno su anno - resiliente nonostante la diminuzione dei tassi di interesse - e a unin crescita del +10,8% anno su anno, con un contributo forte anche nel quarto trimestre, con un'ottima performance nelle commissioni di wealth management e advisory", ha detto l'AD.Durante la presentazione, Lovaglio ha evidenziato lonel 2024 "", con dinamiche positive nel quarto trimestre sia nel retail che nelle PMI (+0,9% q/q), contribuendo a una crescita di quasi 1 miliardo di euro dei prestiti totali nel trimestre. Inoltre, ha sottolineato che la raccolta commerciale totale ha mostrato "un aumento di oltre 9 miliardi di euro dall'inizio dell'anno (+5,8%), con una forte crescita nel quarto trimestre (+2,1% q/q) in tutte le componenti"."MPS si aspetta un reddito da interessi in calo nel 2025, con l'impatto dello scenario dei tassi di interesse bilanciato dall'ottimizzazione del mix aziendale e dal costo complessivo del funding - ha detto l'AD parlando dell'outlook - Le, sostenute dalle commissioni di gestione patrimoniale".- ha aggiunto - Con riguardo ai dividendi, l'ambizione è garantire stabilità anno dopo anno. Manterremo la generazione organica del capitale, con il CET1 ratio visto superiore al 18,5%".