Beer&food Attraction: cresce la vetrina europea della beverage & bar industry

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -è il palcoscenico d'elezione per l'intero comparto birrario e dal 16 al 18 febbraio riunisce allaproduttori, distributori e addetti ai lavori nazionali ed europei. Dalle eccellenze brassicole artigianali alle grandi referenze mainstream, la manifestazione mette in luce le ultime tendenze di consumo, l'evoluzione del settore, l'alta qualità dei prodotti e i principali scenari di mercato. Tre giorni di business, aggiornamento e networking.I partner storici e strategici della manifestazione,confermano anche per il 2025 il loro impegno al fianco di Beer&Food Attraction contribuendo a costruire un programma di incontri e contenuti di alto livello. Tra gli appuntamenti di rilievo, emerge l'Italian Craft Beer Conference, l'evento di tre giorni dedicato alle tecniche di produzione, alle innovazioni tecnologiche, alle materie prime e alle ultime tendenze del mercato della birra artigianale italiana, promosso da Unionbirrai. Nel corso dell'evento, l'associazione, che è il punto di riferimento nazionale per il settore delle birre artigianali, approfondirà anche le tematiche legate alle normative, alla legislazione e all'identità della birra italiana; mentre Assobirra, tratterà i temi legati al ruolo dell'industria birraria e alla sostenibilità, con particolare attenzione alle strategie per rendere la filiera più efficiente.La manifestazione vedrà anche la partecipazione di associazioni e rappresentanze istituzionali internazionali, tra cui l'americanapresente in fiera con una collettiva di birrifici statunitensi; econ una selezione di aziende scozzesi specializzate in birre e spirits.Beer&Food Attraction è la vetrina più completa dedicata ai piccoli, medi e grandi birrifici. I più grandi produttori birrari e le imprese artigianali qui presentano le loro novità. In evidenza: Anheuser-Busch Inbev italia, Birra Forst, Birra Peroni, Bitburger Braugruppe, Carlsberg Italia, Ceres, Heineken Italia, Krombacher Italia, Paulaner Distribuzione, Swinkels Family Brewers Italia, Warsteiner Italia, e tra le grandi aziende di importazione di brand internazionali: Brewrise, Interbrau, K. Kiem. Tra i produttori artigianali: Baladin, Birrificio Italiano, Mastri Birrai Umbri, Birrificio Lambrate, Birra dell'Eremo, Birrificio Lambrate, Birra Flea, Birra Salento, Birrificio Otus, Birrificio Artigianale Napoletano, Birra Artigianale Impavida, Granda.Le birre sono protagoniste con un fitto programma di talk e convegni e degustazioni che mettono in luce i trend più attuali del settore: dai trend emergenti come la crescente attenzione verso la birra analcolica e le nuove frontiere dell'abbinamento food; fino alle sfide della sostenibilità per una produzione responsabile e alle strategie per rilanciare i consumi. Gli operatori potranno approfondire temi chiave, come la valorizzazione delle figure professionali del settore, dall'arte della spillatura alla figura del publican e del degustatore., l'innovazione nella filiera del luppolo italiano e l'evoluzione del mercato della craft beer. Tra gli appuntamenti di rilievo troviamo il “Simposio dei fermentati: l'arte dell'abbinamento fra pizza e birra!” a cura di Unionbirrai e Scuola Italiana Pizzaioli (16 febbraio, Beer&Tech Arena), che esplorerà le combinazioni perfette tra due icone del gusto italiano. Il talk “Per una filiera più efficiente", a cura di Imbottigliamento, (16 febbraio alle 16.15, Beer&Tech Arena) esplorerà il ruolo della sostenibilità nel settore brassicolo, con esperti e rappresentanti di Assobirra, Unionbirrai e Consorzio Birra Italiana che discuteranno strategie e progetti per un futuro più responsabile.L'Unione Degustatori Birre guiderà il pubblico attraverso "Publican, Degustatore, Giudice: tre diversi approcci alle birre. Come valorizzarli al massimo?" (17 febbraio alle 11, Beer&Tech Arena), mentre il CERB - Centro di Ricerca per l'Eccellenza della Birra approfondirà un tema sempre più attuale con "Birra analcolica: produzione e controllo di qualità" (17 febbraio alle 11.45, Beer&Tech Arena). Una panoramica complessiva sul mercato delle birre artigianali sarà offerta dal convegno "Italian Craft Beer Trends 2024" (17 febbraio alle 12.30, Beer&Tech Arena), a cura di Cronache di Birra, mentre le strategie per il rilancio dei consumi saranno al centro di "Mondo Birra, come rilanciare i consumi: il ruolo dell'industria e della distribuzione", promosso da Italgrob (17 febbraio alle 16.30, Horeca Arena). Luppolo Made in Italy riprenderà il tema della sostenibilità di filiera in Italia con "La Filiera del luppolo italiano: la sfida della sostenibilità ambientale" (18 febbraio alle 12.45, Beer&Tech Arena), mentre l'Università degli Studi di Udine affronterà le prospettive per i microbirrifici artigianali nel talk "Nuovi approcci e futuri scenari per i microbirrifici artigianali" (18 febbraio alle 12, Beer&Tech Arena).Unionbirrai concluderà il programma con "Fare cultura della birra, sul serio! Tra formazione, scuola e territorio" (18 febbraio alle 13.30 Beer&Tech Arena), un approfondimento sul ruolo della formazione nella diffusione della cultura brassicola.Cresce l'attesa per la 20ª edizione di Premio Birra dell'Anno, il prestigioso concorso organizzato da Unionbirrai, che ogni anno celebra l'eccellenza della birra artigianale italiana. L'evento, ospitato nella Beer&Tech Arena (padiglione C7) vede concorrere 257 birrifici con un totale di 2.092 birre artigianali, suddivise in 45 categorie. A decretare i vincitori sarà una giuria composta da 81 esperti degustatori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il momento clou sarà la premiazione, in programma domenica 16 febbraio alle 14, quando verranno svelate le migliori birre artigianali italiane e il Birrificio dell'Anno.Anche i locali birrari saranno sotto i riflettori a Beer&Food Attraction, grazie al riconoscimento Accademia della Birra, promosso dalla rivista "Il Mondo della Birra". Il premio valorizza i pub e le birrerie che si distinguono per passione, qualità della selezione, tecnica di spillatura e capacità imprenditoriale, riconoscendo il loro ruolo nella diffusione della cultura brassicola. La premiazione avverrà lunedì 17 febbraio alle 17. Infine, i locali più innovativi nel mondo digitale potranno competere per i PUB&FRIENDS AWARDS e gli HORECA SOCIAL STARS, il contest promosso dal blog Dammiunabirra.it, dedicato alle attività che si distinguono per creatività e coinvolgimento del pubblico sui social media.Per la prima volta a Beer&Food Attraction la finale di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois, premium brand di AB InBev in Italia, che eleggerà il miglior spillatore del Paese. L'appuntamento è per lunedì 17 febbraio: la gara sarà suddivisa in due prove di spillatura con 8 finalisti in lizza, selezionati tra 80 professionisti.