Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Food & Beverage

Si muove in retromarcia il settore Alimentare europeo, che scivola a 438,87 punti.
