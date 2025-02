Credem, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%) ilsu, confermando la" sul titolo dopo la pubblicazione dei risultati 2024 e la conference call con gli analisti.Il broker haprincipalmente per catturare: i) un maggior margine d'interesse (+1% vs. prec. stima 2025-26 a 1.002/992 milioni di euro), ii) maggiori commissioni (+3% sul 2025-26), iii) un minor costo del rischio (sul 2025 a 18bps da 21bps precedenti). Sul 2025-26 stima ora un utile a 505-493 milioni di euro (+5% in media vs. precedente stima)."La banca si mantienee, negli ultimi tre anni, in netta controtendenza rispetto al settore bancario italiano, è riuscita a sviluppare gli impieghi a un ritmo sostenuto (+10% vs. FY21, a 36,4 miliardi di euro), ad aumentare la raccolta diretta (+14% vs. FY21, a 39,3 miliardi di euro) anche grazie all'acquisizione di nuova clientela e a registrare un ottimo incremento della raccolta indiretta (>+18% vs. FY21, a 66 miliardi di euro).Viene fatto il titolo tratta a un P/E 2026 di 8,3x e 1x P/TE (con ROTE 13%), con una posizione di capitale molto solida (CET1 15,5%) e undell'utile netto di gruppo, atteso in crescita nei prossimi anni.