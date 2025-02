Contratti, CNEL: nel II semestre 2024 cresce numero CCNL del settore privato

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2024 risultano depositati al(CCNL) per i dipendenti del settore privato e del settore pubblico,per alcune tipologie di collaboratori eper varie tipologie di lavoratori autonomi, per un totale di 1.086 codici alfanumerici attribuiti in sede di acquisizione all’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. Tra il 30 giugno 2024 e il 31 dicembre 2024 si rileva che il numero di CCNL stipulati per i dipendenti del settore privato e depositati in archivio è passato da 992 a 1.017. La quota diè aumentata (dal 57% al 62%), ma la quota di dipendenti ai quali si applicano CCNL scaduti è rimasta al 44%."La contrattazione collettiva – ha dichiarato il presidente del CNEL– continua a dimostrarsi vitale anche nel secondo semestre 2024. Rimane il dato critico dei CCNL scaduti, che tuttavia in termini di quota di dipendenti a cui si applicano risulta stabile rispetto al semestre precedente. Il monitoraggio realizzato dal CNEL grazie all’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro conferma la sua importanza, nel garantire una costante capacità di misurazione e di valutazione di quel che avviene nel nostro Paese sul piano delle relazioni industriali. Recentemente abbiamo anche introdotto incisive modifiche all’organizzazione dell’Archivio, che consentiranno di perfezionare questa attività di analisi e la relativa comunicazione istituzionale verso gli operatori, il ‘mercato’ e l’opinione pubblica. È un ulteriore passo avanti del nuovo CNEL nell’ottica di una maggiore trasparenza e qualità del nostro sistema di relazioni industriali posto che, degli oltre 1.000 contratti depositati in archivio, più di 100 risultano non rinnovati da oltre 10 anni, e come tali sono di fatto decaduti. Nel complesso sono ben 500 i contratti che si applicano a meno di 500 lavoratori: un numero davvero modesto per poter parlare in senso sostanziale di contratti nazionali di lavoro"., si evidenzia nel Bollettino, hanno tenuto conto dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro nonché delle novità normative, aggiornando le figure professionali e adeguando le disposizioni contrattuali alla normativa di settore, ad esempio, in materia di genitorialità, pari opportunità e violenza di genere.