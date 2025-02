Giglio Group, conclusa positivamente la due diligence su Publinova

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, conferma la volontà di procedere con un aumento di capitale nella prima metà del 2025 e comunica che,, sono tuttora in corso le trattative con Avon e Sky, entrambe società con sede a San Marino, detentori del 100% del capitale sociale di, volte a realizzare la loro partecipazione all'aumento di capitale mediante il conferimento in natura del 100% del capitale nella suddetta azienda, come integrata da una recente importante acquisizione.A conclusione delle trattative, prevista entro il mese di2025, sarà possibile fornirecirca l'operazione, si legge in una nota.