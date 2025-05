Smart Capital, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 1,8 euro per azione

Alantra

(Teleborsa) -hasu, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, con una" e undiper azione.Gli analisti evidenziano che Smart Capital ha costruito unche abbraccia i settori aerospaziale, difesa, automotive, energia, moda e industria, mitigando i rischi specifici dell'azienda. Tra le principali partecipazioni figurano, leader nella logistica nei settori aerospaziale e difesa, e, fornitore di servizi marittimi avanzati, entrambi con una solida posizione globale. L'a seguito della recente offerta pubblica di acquisto, che dovrebbe fruttare 15 milioni di euro con un rendimento di 2,6 volte, segna un, convalidando il suo modello di investimento di minoranza board-driven e rafforzando la capacità di reinvestimento. Altri asset come(EV) e(pelle di lusso) contribuiscono a rafforzare ulteriormente la resilienza. L'esposizione all'e-commerce (), agli adesivi () e ai servizi marittimi (Next Geo) supporta il potenziale di crescita in diversi settori.Viene fatto notare che Smart Capital segue un. Inizia con la ricerca di opportunità attraverso una vasta rete in settori come la produzione e la logistica. I potenziali investimenti vengono sottoposti a un'analisi finanziaria ed ESG approfondita prima di strutturare accordi in linea con gli obiettivi a lungo termine, integrando iniziative di governance e sostenibilità. Dopo l'investimento, Smart Capital monitora attivamente le società in portafoglio, offrendo consulenza strategica per migliorare le operazioni e la crescita. La fase finale prevede la pianificazione delle uscite per massimizzare i rendimenti garantendo al contempo la sostenibilità aziendale. Questo approccio disciplinato crea costantemente valore sia per gli investitori che per le società in portafoglio.Alantra evidenzia che iincludono la volatilità del mercato, le problematiche di due diligence, la concentrazione settoriale e la dipendenza dalla leadership. Gli investimenti privati ??illiquidi affrontano difficoltà di uscita, mentre le preoccupazioni normative, geopolitiche e di diversificazione contribuiscono a potenziali svantaggi. Le incertezze relative alla governance e alla valutazione delle uscite possono avere un ulteriore impatto sul portafoglio e sulla sua valorizzazione.