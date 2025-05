LuxExperience mira a 4 miliardi di ricavi, Mytheresa in crescita - Giglio.com si conferma player italiano di riferimento

Giglio.com

(Teleborsa) - Continua la. Ad aprile, la tedesca Mytheresa e l'italiana Yoox Net-a-Porter hanno finalizzato la loro fusione, dando vita al, con l'obiettivo di raggiungere nel medio termine ricavi annui pari a 4 miliardi di euro e un margine EBITDA tra il 7% e il 9%.ha recentemente pubblicato i, standalone, del terzo trimestre 2025, evidenziando segnali di crescita: il valore medio degli ordini è aumentato del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024, spingendo i ricavi a 243 milioni di euro, +4%. L'EBITDA margin si è mantenuto stabile al 4%.Analizzando idel 2025, i ricavi di Mytheresa segnano +8% rispetto ai nove mesi del 2024, con un EBITDA margin rettificato in crescita al 4,3%, +180 bps. Per l'intero esercizio, che si concluderà il 30 giugno 2025, Mytheresa prevede una crescita dei ricavi nella fascia bassa della guidance del 7-13% rispetto al 2024 e un EBITDA margin tra 3-5%.In questo contesto,, e-commerce per la moda di lusso multimarca su scala globale, quotato su Euronext Growth Milan dal 2021, rappresenta un'. Giglio.com connette 200 boutique e brand in e-concession con oltre 130.000 clienti in 150 Paesi. Con un catalogo di 800 marchi e oltre il 60% delle vendite generate all'estero, Giglio.com si afferma come un punto di riferimento nell'e-commerce di lusso in Italia e all'estero. Nell'ultimo update FY24, EnVent ha confermato il rating Outperform e il target price di 2,41 euro per azione, il che implica un potenziale rialzo del 148% rispetto all'attuale prezzo delle azioni.Giglio.com (target price consensus 2,75 euro), è un marketplace online italiano che connette una community di boutique multimarca e marchi partner con consumatori di tutto il mondo, appassionati di moda e lifestyle di lusso, attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria. Attualmente, Giglio.com scambia a un, con uno sconto rispetto ai competitors che scambiano in media a 0,5x.