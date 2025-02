Federcontribuenti: "Accertamenti fiscali aggressivi, serve un cambio di metodo"

(Teleborsa) - 'L'onnipresenza e l'aggressività delle Agenzie erariali e i conseguenti accertamenti della Guardia Di Finanza nelle imprese segnalano un cambiamento di rotta: ovvero la". Cosi', in una nota, i vertici diche si fanno portavoce di tanti imprenditori delusi e sconfortati ''dalle continue azioni di accertamenti fiscali che costringono gli stessi, spesso, a decisioni drastiche come la chiusura stessa, anche se temporanea, della loro attività''.L'associazione dei contribuenti italiani prende sotto mira ''il modo con cui questi accertamenti fiscali vengono effettuati: rocamboleschi arrivi in azienda, spesso a sirene spiegate, come se i nostri imprenditori, onesti, hanno da nascondere attività illecite. E questo solo per vedere se il rapporto con il fisco è tutto in regola". Conoscere bene i propri diritti e doveri, sottolineano i due esponenti di Federcontribuenti, ''è fondamentale per non commettere errori e prepararsi bene a situazioni difficili sotto molti punti di vista, situazioni difficili che poi sono i momenti in cui chi subisce questi accertamenti molte volte subiscono momenti emotivi che lasciano il segno''. Oggi più che mai, inoltre, ''. Frequentemente, infatti, gli errori realizzati durante i momenti iniziali della verifica compromettono in tutto o in parte la successiva attività difensiva del soggetto sottoposto ai controlli dell'amministrazione finanziaria".Perchè, allora, è la proposta di Federcontribuenti ''queste verifiche non vengono fatte con appuntamento e la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente l'attività da verificare come in altri Stati e - conclude la nota - non con divise e armi in pugno come nel sospetto di terrorismo o traffico internazionale di armi e stupefacenti?''.