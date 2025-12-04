Immobiliare, Josas amplia offerta a mercato residenziale partendo da Roma

(Teleborsa) - 2025
nel segno della crescita
per Josas
che dopo oltre 20 anni di esperienza nell'immobiliare commerciale, ha ampliato la propria offerta al mercato residenziale,
puntando su Roma
che è "una scelta strategica",
come spiega Raffaele Rubin,
fondatore di Josas Immobiliare insieme a Fabrizio Astrologo e Avner Gabriel Sasson. "Dopo vent'anni sul commerciale, i grandi player con cui lavoriamo - fondi, banche, assicurazioni, family office - ci hanno chiesto più volte di occuparci anche dei loro asset residenziali. Abbiamo sempre declinato per coerenza con la nostra specializzazione, fino a quando abbiamo sentito il richiamo, dal potenziale enorme, del mercato residenziale romano. Roma è la nostra città, la conosciamo a fondo. Nel retail abbiamo dimostrato di saper rigenerare aree urbane, trasformando grandi aree commerciali abbandonati in poli di attività che hanno rigenerato interi quartieri, portando pulizia, servizi e decoro".
Questo metodo - prosegue - "si può e si deve applicare al residenziale. Spesso abbiamo già immobili meravigliosi che necessitano solo di un cambio di approccio: valorizzare Roma al livello delle grandi capitali. Per farlo bene serve concentrazione e specializzazione".
Un mercato ovviamente complesso
dove non mancano le criticità
che spiega Rubin "sono evidenti e vanno affrontate con onestà intellettuale. Roma ha due macro-problemi: troppi immobili e palazzi vecchi, anche in centro storico, da rigenerare e il più insidioso, il "percepito" - Roma e i romani si sottovalutano, non valorizzando il proprio patrimonio straordinario. E nel real estate, la percezione conta moltissimo.
Ma - sottolinea - "i punti di forza sono decisivi. Roma, rispetto a Parigi, Londra o Milano, costa molto meno. È un mercato low cost rispetto alle grandi capitali europee, con occasioni eccezionali. Ha un capitale intrinseco enorme che deve solo essere valorizzato. Il nostro ruolo come advisor è proprio questo: dare informazioni corrette - urbanistiche, fiscali, finanziarie - far capire i numeri, che sono incontrovertibili, e aiutare le persone a vedere il valore reale dei loro beni"."Sono convinto che Roma sia un mercato destinato a crescere. Ha tutte le carte in regola per aumentare il proprio valore del 30-40% nei prossimi anni. Il gap di prezzo rispetto alle altre capitali europee è troppo ampio per essere sostenibile a lungo termine, considerando quello che Roma offre. Il 2026 sarà un anno di consolidamento di questa tendenza. Vedremo sempre più investitori - italiani e internazionali - comprendere le opportunità di questo mercato. Ma la crescita avverrà solo cambiando approccio: noi di Josas vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, portando nel residenziale la stessa visione che ci ha contraddistinto nel commerciale".Roma, dunque, punto di partenza
per ampliare ancora, nel prossimo futuro, il raggio d'azione. "Quando avremo lavorato bene su Roma, penseremo ad altre città italiane" alle quali guardiamo con interesse",
prosegue Rubin spiegando che ci si basa su "un principio semplice: non ci muoviamo finché non siamo certi di poter portare lo stesso livello di qualità e competenza con cui operiamo a Roma. Oggi la nostra priorità è chiara: diventare il punto di riferimento assoluto nella Capitale, sia per risultati sia per percezione, anche nel residenziale"
."È un progetto in cui stiamo investendo moltissimo — e lo dico da realtà che nel commerciale ha già una storia solida e riconosciuta. Proprio per questo, prima di pensare ad altri mercati, stiamo rafforzando ulteriormente la nostra presenza fisica e la nostra capacità di servizio qui a Roma. E posso solo anticipare che all’inizio del 2026 ci saranno novità molto interessanti, che andranno nella direzione di rendere ancora più tangibile il nostro impegno sul residenziale. Non posso dire di più, ma saranno segnali chiari di quanto crediamo in questo progetto".