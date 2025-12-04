Immobiliare, Josas amplia offerta a mercato residenziale partendo da Roma

(Teleborsa) -nel segno dellaperche dopo oltre 20 anni di esperienzapuntando suche ècome spiegafondatore di Josas Immobiliare insieme a"Dopo vent'anni sul commerciale, i grandi player con cui lavoriamo - fondi, banche, assicurazioni, family office - ci hanno chiesto più volte di occuparci anche dei loro asset residenziali. Abbiamo sempre declinato per coerenza con la nostra specializzazione, fino a quando abbiamo sentito il richiamo, dal potenziale enorme, del mercato residenziale romano.Nel retail abbiamo dimostrato di saper rigenerare aree urbane,Questo metodo - prosegue - "si può e si deve applicare al residenziale. Spesso abbiamo già immobili meravigliosi che necessitano solo di un cambio di approccio: valorizzare Roma al livello delle grandi capitali.Un mercato ovviamentedove non mancano leche spiega Rubin "sono evidenti e vanno affrontate con onestà intellettuale. Romanon valorizzando il proprio patrimonio straordinario. E nel rMa - sottolinea -i.Il nostro ruolo come advisor è proprio questo: dare informazioni corrette - urbanistiche, fiscali, finanziarie - far capire i numeri, che sono incontrovertibili, e aiutare le persone a vedere il valore reale dei loro beni".Ha tutte le carte in regola per aumentare il proprio valore del 30-40% nei prossimi anni. Il gVedremo sempre più investitori - italiani e internazionali - comprendere le opportunità di questo mercato. Ma la crescita avverrànoi di Josas vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, portando nel residenziale la stessa visione che ci ha contraddistinto nel commerciale".per ampliare ancora, nel prossimo futuro,prosegue Rubin spiegando che ci si basa su "un principio semplice:a. Oggi la nostra priorità è chiara: diventare il punto di riferimento assoluto nella Capitale, sia per risultati sia per percezione, anche nel residenziale"."È un progetto in cui stiamo investendo moltissimo — e lo dico da realtà che nel commerciale ha già una storia solida e riconosciuta. Proprio per questo, prima di pensare ad altri mercati, stiamo rafforzando ulteriormente la nostra presenza fisica e la nostra capacità di servizio qui a Roma.