UK, Financial Reporting Council indaga su EY per relazioni di revisione non autorizzate

Finanza
(Teleborsa) - Il Financial Reporting Council (FRC), l'organismo di controllo contabile britannico, ha avviato un'indagine ai sensi dell'Accountancy Scheme sulla condotta di due membri e di Ernst & Young in relazione all'emissione non autorizzata di relazioni di revisione a entità sottoposte a revisione.

Ernst & Young ha informato il FRC di aver identificato e informato le entità sottoposte a revisione pertinenti, di aver sanato i fascicoli di revisione e di aver concluso che non erano necessarie rettifiche ai relativi bilanci o pareri di revisione.

L'indagine sarà condotta dall'Executive Counsel del FRC. L'avvio di un'indagine non indica che il FRC abbia formulato, o formulerà, accertamenti di condotta scorretta da parte di un membro o di una società associata.
