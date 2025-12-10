UK, Financial Reporting Council indaga su EY per relazioni di revisione non autorizzate

(Teleborsa) - Il Financial Reporting Council (FRC), l'organismo di controllo contabile britannico, haai sensi dell'Accountancy Scheme sullain relazione all'emissione non autorizzata di relazioni di revisione a entità sottoposte a revisione.Ernst & Young ha informato il FRC di aver identificato e informato le entità sottoposte a revisione pertinenti, di aver sanato i fascicoli di revisione e di aver concluso cheai relativi bilanci o pareri di revisione.L'indagine saràdel FRC. L'avvio di un'indagine non indica che il FRC abbia formulato, o formulerà, accertamenti di condotta scorretta da parte di un membro o di una società associata.