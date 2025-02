IFAD, Giorgetti: misure più efficaci contro povertà e carestie

(Teleborsa) - La comunità internazionale "contro l'insicurezza alimentare e la povertà e in quest'ottica "il piano Mattei per l'Africa è una delle priorità della nostra politica estera". Lo ha detto il il ministro dell'Economia,intervenendo alla sessione inaugurale del Governing Council dell'IFAD.ha detto "in un momento di grandi cambiamenti in cui la collaborazione multilaterale è soggetta a un riesame. Ma questo non cambia la realtà di molte regioni che vivono una forte insicurezza alimentare e carestie endemiche" e "la comunità internazionale deve aumentare l'efficienzaIn questo senso "ha sottolineato il Ministro.