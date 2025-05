UE avvia indagini contro big del porno per verificare tutela dei minori

(Teleborsa) - Laha avviatoper sospette violazioni del Digital Services Act (DSA). Parallelamente, gli Stati membri, riuniti nel Comitato europeo per i servizi digitali (European Board for Digital Services), stanno adottando un'azione coordinata contro le piattaforme pornografiche più piccole.Le indagini della Commissione su Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos si concentrano sui rischi per la tutela dei minori, compresi quelli legati all'assenza di efficaci misure di verifica dell'età. La Commissione hadi attuare: misure appropriate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori, in particolare con strumenti di verifica dell'età per tutelarli dai contenuti per adulti; valutazione del rischio e misure di mitigazione di eventuali effetti negativi sui diritti del minore, sul benessere mentale e fisico degli utenti e per impedire ai minori di accedere a contenuti per adulti, in particolare tramite adeguati strumenti di verifica dell'età.Parallelamente, la Commissione annuncia la. Ciò fa seguito a una richiesta di Stripchat e a una valutazione della Commissione che ha concluso che il numero medio di utenti attivi mensili di Stripchat nell'UE era stato inferiore alla soglia pertinente per un periodo ininterrotto di un anno."Lo spazio online dovrebbe essere un ambiente sicuro in cui i bambini possano imparare e interagire - ha affermatoper la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia - La nostra priorità è proteggere i minori e consentire loro di navigare online in sicurezza. Insieme ai coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri, siamo determinati ad affrontare qualsiasi potenziale danno per i giovani utenti online".