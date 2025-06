Commissione UE accetta impegni di AliExpress e adotta misure contro prodotti illegali

(Teleborsa) - Laha intrapreso due iniziative nella sua. In primo luogo, la Commissione ha accettato e reso vincolanti una serie di impegni offerti da AliExpress per risolvere una serie di problematiche, come la trasparenza della piattaforma in materia di pubblicità e sistemi di raccomandazione. In secondo luogo, a seguito della sua indagine approfondita, la Commissione ha accertato in via preliminare che AliExpress ha violato il suo obbligo di valutare e mitigare i rischi relativi alla diffusione di prodotti illegali ai sensi del DSA.In particolare, i risultati preliminari mostrano: nella sua valutazione del rischio, AliExpress non tiene conto delleper evitare la diffusione di prodotti illegali, sottovalutando così tale rischio; AliExpress non applica adeguatamente la sua politica sanzionatoria nei confronti dei commercianti che pubblicano ripetutamente contenuti illegali; i sistemi di moderazione proattiva dei contenuti di AliExpress mostrano, che li rendono meno efficaci e consentono manipolazioni da parte di commercianti malintenzionati."Le azioni intraprese oggi dimostrano la forza del Digital Services Act nel creare un ambiente online più sicuro ed equo - ha commentato- Siamo stati in grado di adottare misure concrete per garantire un elevato livello di sicurezza per i cittadini dell'UE, mantenendo al contempo parità di condizioni per le piattaforme e i commercianti nel mercato europeo. Questa decisione illustra le aspettative della Commissione quando solleviamo preoccupazioni. Accogliamo con favore l'impegno di AliExpress per diventare una piattaforma online più sicura per gli utenti, più equa per i commercianti legittimi e migliore per tutti".