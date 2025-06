Fisco, Giorgetti: ISEE va aggiornato, servono nuovi parametri

(Teleborsa) - Il governo sta valutando modifiche alla legislazione vigente in materia di Isee visto ca detto il ministro dell'Economia,el corso di un'audizione alla commissione parlamentare sulla transizione demografica. "Una corretta fotografia della situazione economica delle famiglie attraverso un indicatore correttamente aggiornato - ha aggiunto - contribuirà a fornire nuove indicazioni e spunti di riflessione per migliorare l'efficacia didella situazione economica delle famiglie attraverso un indicatore correttamente aggiornato - ha aggiunto - contribuirà a fornire n, quali l'assegno unico e di altre misure di contrasto alla povertà basate sullo stesso indicatore".L'invecchiamento della popolazione "da un lato, ci si attende che esso influenzi negativamente le prospettive macroeconomiche" dall'altro che "eserciti una pressione sulla spesa pubblica" cosidetta age-related che raggiungerà un picco negli anni dal 2040. "La transizione demografica - ha detto - eserciterà una pressione significativa sulla spesa pensionistica, sanitaria e per la long-term care, con un lieve effetto compensativo sulla spesa per l'istruzione. Gli effetti più rilevanti sono attesi nella prima metà degli anni Quaranta del secolo in corso, quando le generazioni dei cosiddetti baby boomers saranno uscite dalla forza lavoro"ha detto - eserciterà una pressione significativa sulla spesa pensionistica, sanitaria e per la long-term care, con un lieve effetto compensativo sulla spesa per l'istruzione. Gli effetti più rilevanti sono attesi nella prima metà degli anni Quaranta del secolo in corso, quando le generazioni dei cosiddetti baby boomers saranno uscite dalla forza lavoro".soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primaria, legato alle dinamiche demografiche "ci induce a un ripensamento in chiave prospettica delle strutture, del personale e della spesa che nel futuro sarà assegnata all'istruzione". "Secondo quanto recentemente riportato dall'Istat, il declino demografico ha determinato già una rilevante perdita di studenti: tra l'anno scolastico 2018/2019 e 2022/2023 si conta una riduzione del 5,2 per cento degli studenti" ha sottolineato Giorgetti. "Il calo riguarda in particolare, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e viene parzialmente per ora compensato dal progressivo incremento degli iscritti con cittadinanza straniera e del tasso di scolarità nella fascia dei 15-19enni - ha proseguito - La fotografia attuale, unita alla considerazione che il calo sulle scuole primarie si estenderà via via agli altri gradi, ci induce a un ripensamento in chiave prospettiva delle strutture, del personale e della spesa che nel futuro sarà assegnata all'istruzione. Per tutte queste tre variabili, considerando il loro ridimensionamento quantitativo, sarà necessario puntare a una migliore qualità".Infine, Giorgetti ha detto che "serve mettere ordine a livello europeo al "far west incontrollato" degli incentivi alla residenza. "Ci sono politiche di attrazione avviate da diversi paesi per creare sconti fiscali per cambiamenti di residenza - ha detto - Io penso che mettere ordine a livello europeo rispetto a queste vicende sia necessario altrimenti, per la tendenza inerziale alla polarizzazione, inevitabilmente ci saranno economie più sviluppate che tenderanno ad attrarre le risorse e e qualità migliori alimentando ulteriori gap tra paesi, situazioni e realtà". "Credo che su questo una riflessione vada fatta - ha proseguito Giorgetti -