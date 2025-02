Banca Generali, con Microsoft avanti tutta su AI e innovazione

Banca Generali

(Teleborsa) - Avanti tutta su innovazione, tecnologia e Intelligenza Artificiale per. La terza private bank italiana sta accelerando sui temi dellacon uno sforzo a 360 gradi, attraverso accordi, investimenti e nuovi processi. L’obiettivo è duplice, da un lato la personalizzazione e il miglioramento del servizio a vantaggio del cliente finale e dall’altro una trasformazione e semplificazione dei processi aziendali a favore di un aumento della produttività di dipendenti e consulenti.L’ultimo passo di questo percorso, in ordine di tempo, è la collaborazione con. Banca Generali, da sempre all'avanguardia nell'adozione di soluzioni innovative, ha deciso infatti di implementareper fornire strumenti avanzati ai suoi private banker e dipendenti, oltre a creareper nuovi servizi di consulenza per i clienti mirati e personalizzati. Microsoft 365 Copilot è l’assistente AI progettato per aiutare le aziende a migliorare la produttività e l'efficienza e sarà disponibile per tutti i dipendenti e i Private Banker della banca del Leone. Inoltre, il 60% dei dipendenti avrà accesso anche alle funzionalità Personal Assistant di Microsoft 365 Copilot all'interno di Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint per migliorare le attività quotidiane.Latra Banca Generali e Microsoft si estende anche allo sviluppo di soluzioni AI avanzate per la consulenza finanziaria, oltre che all'iniziativa "", volta a promuovere l'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno della banca. Con questo programma saranno formati, e supportati, un gruppo di esperti interni che possano guidare e facilitare l'implementazione di soluzioni AI in vari ambiti aziendali.L’accordo con Microsoft è un nuovo tassello del lavoro di innovazione che Banca Generali porta avanti ormai da molti anni, affidato a, dal 2016 Chief Operation Officer & Innovation della terza private bank italiana. Un processo iniziato costruendo una solida, data-driven, progettata per sostenere il futuro delle applicazioni AI nell’organizzazione della banca. Ora, con l’implementazione di Copilot, l’obiettivo è avere un’ulteriore leva per la produttività e la qualità del lavoro di dipendenti e banker.Tra le ultimela creazione di unaguidata dall’Intelligenza Artificiale all’interno della dashboard dei certificates per il monitoraggio del mercato secondario. Banca Generali è inoltre al lavoro su uno strumento avanzato che supporterà i consulenti finanziari nella segmentazione dei clienti, nell’analisi dei bisogni e nella definizione di strategie personalizzate.Ad affiancare Renna nell’innovazione della banca c’è, che da alcune settimane ha assunto il ruolo di Responsabile della Digital Transformation della banca e coordinerà il mondo Innovation (dati, AI) e quello delle piattaforme. Concas è una figura di spicco nel panorama fintech italiano, avendo ricoperto ruoli chiave nella challenger bank tedesca N26 e in Mooney – Enel X."L’introduzione di soluzioni di Generative AI sta ridefinendo i nostri processi interni, semplificando flussi di lavoro e ponendo le basi per un’accelerazione negli obiettivi aziendali. Siamo felici di aver avviato la collaborazione strategica con Microsoft per combinare automazione e intelligenza avanzata con le nostre fonti dati, mettendo a disposizione delle persone di banca il dialogo costruttivo con l’innovazione nelle sfide dell’evoluzione del servizio. Negli ultimi anni abbiamo costruito una solida infrastruttura progettata per sostenere il futuro delle applicazioni AI nella nostra organizzazione a vantaggio dell’eccellenza e della distintività del nostro modello di consulenza. Le nostre iniziative nell’AI in particolare e nell’innovazione digitale nel suo complesso mirano a rendere l'esperienza del cliente più personalizzata e tempestiva: stiamo infatti sviluppando soluzioni che offriranno un coinvolgimento continuo e arricchiranno ogni interazione come prima vera AI Private ed Investment Bank", ha commentato, CEO di Banca Generali.