Generali, CdA calendarizza lavori per valutare offerta di Mediobanca su Banca Generali

Mediobanca

Banca Generali

Generali

(Teleborsa) - In merito all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa dasulla totalità delle azioni di, il Consiglio di Amministrazione diha preso atto degli elementi e delle condizioni dell'offerta e havolti a consentire di comprendere e valutare in dettaglio i termini di tale offerta e il relativo portato e, così, al Consiglio di Amministrazione di assumere ogni propria determinazione, anche ai fini della tempestiva informativa dovuta in ragione delle caratteristiche dell'operazione proposta e della rilevanza per il mercato delle valutazioni della società.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, sull'e sulla nomina dei loro componenti: Comitato Controllo e Rischi: presidente Luisa Torchia; componenti: Marina Brogi, Umberto Malesci e Clemente Rebecchini; Comitato per le Remunerazioni e le Risorse umane: presidente Clara Furse; componenti: Marina Brogi, Patricia Estany Puig, Alessia Falsarone e Lorenzo Pellicioli; Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale: presidente Umberto Malesci; componenti: Flavio Cattaneo, Patricia Estany Puig e Antonella Mei-Pochtler; Comitato per gli Investimenti: presidente Antonella Mei-Pochtler; componenti: Alessia Falsarone, Clara Furse, Fabrizio Palermo, Lorenzo Pellicioli e Clemente Rebecchini; Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: presidente Fabrizio Palermo; componenti: Alessia Falsarone, Antonella Mei-Pochtler e Luisa Torchia.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il nuovo organo amministrativo dellaThe Human Safety Net - Ente Filantropico nelle persone di Gabriele Galateri di Genola, che è stato indicato come Presidente, Simone Bemporad, Cristiano Borean, Monica Alessandra Possa, Lucia Silva, Andrea Sironi e Giulio Terzariol.