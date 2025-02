Ferrari Group debutta ad Amsterdam con capitalizzazione di 785 milioni di euro

Ferrari Group

(Teleborsa) -, uno dei leader mondiali nella spedizione mondiale di beni di lusso, ha annunciato che le sue azioni ordinarie offerte da Deiana Holding Limited (azionista venditore), in relazione alla sua offerta pubblica iniziale (IPO) su, sono state. Le negoziazioni sulla Borsa di Amsterdam sono iniziate oggi, giovedì 13 febbraio 2025."La nostra quotazione su Euronext Amsterdam è unper la nostra attività e siamo immensamente grati per il supporto e l'interesse nei confronti di Ferrari Group da parte dei nostri nuovi investitori - ha commentato- Abbiamo una visione chiara e siamo ben posizionati per la crescita futura mentre cerchiamo di consolidare la nostra posizione di uno dei leader mondiali nella spedizione mondiale di beni di lusso ampliando la nostra base di clienti, aumentando il numero di sedi in cui operiamo e ampliando la nostra offerta di servizi"."La nostra, fornendoci accesso ai mercati dei capitali e fonti diversificate di finanziamento per il futuro, aumentando al contempo il nostro profilo pubblico e la consapevolezza del marchio - ha aggiunto - Oggi è un giorno storico per la nostra attività e mio fratello Corrado Deiana e io vorremmo estendere i nostri sinceri ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno aiutato ad arrivare a questo punto, in particolare ai nostri inestimabili team e ai colleghi laboriosi".Il prezzo dell'offerta implica unadi mercato della società di circa 785,2 milioni di euro. L'è consistita in un collocamento privato di 22.825.000 azioni esistenti detenute dall'azionista venditore. L'offerta ha raccolto proventi lordi di circa 196,3 milioni di euro.Supponendo che non venga esercitata l', le azioni dell'offerta rappresentano circa il 25% del capitale azionario emesso. Se l'opzione di over-allotment viene esercitata integralmente, il numero totale di azioni oggetto dell'offerta rappresenterà al massimo circa il 28,75% del capitale sociale totale emesso.