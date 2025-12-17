Andersen Group debutta a Wall Street: titolo in rialzo del 31% al primo giorno

(Teleborsa) - Ottimo debutto persulla Borsa di New York, aprendo a, in rialzo del 31% rispetto al prezzo di IPO di 16 dollari per azione. Il fornitore di servizi di consulenza fiscale e finanziaria ha raccolto circacollocando 11 milioni di azioni ordinarie di Classe A.La società ha concesso agli underwriter un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a. Morgan Stanley e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di principali book-running manager dell’operazione. Andersen Group opera negli Stati Uniti ed è parte di una piattaforma globale presente in oltre 180 Paesi.