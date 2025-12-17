Milano 17:35
Finanza
Andersen Group debutta a Wall Street: titolo in rialzo del 31% al primo giorno
(Teleborsa) - Ottimo debutto per Andersen Group sulla Borsa di New York, aprendo a 21 dollari, in rialzo del 31% rispetto al prezzo di IPO di 16 dollari per azione. Il fornitore di servizi di consulenza fiscale e finanziaria ha raccolto circa 176 milioni di dollari collocando 11 milioni di azioni ordinarie di Classe A.

La società ha concesso agli underwriter un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1,65 milioni di azioni aggiuntive. Morgan Stanley e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di principali book-running manager dell’operazione. Andersen Group opera negli Stati Uniti ed è parte di una piattaforma globale presente in oltre 180 Paesi.

(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF)
