Ferrari sigla accordo per linea di credito sindacata da 350 milioni

Ferrari

(Teleborsa) -ha firmato una revolving credit facility (linea di credito sindacata), committed e unsecured, da 350 milioni di euro,(la “Nuova RCF”).La Nuova RCF, spiega una nota, sottoscritta con un gruppo di 12 banche, ha una durata di cinque anni con due opzioni per estenderla di un ulteriore anno, esercitabili al primo e al secondo anniversario della data di firma su richiesta di Ferrari e previa approvazione di ciascuna banca per la propria quota di partecipazione.Questa linea sostituisce la precedente da Euro 350 milioni, in scadenza a dicembre 2026, che è stata cancellata.La Nuova RCF riduce il costo del capitale rispetto alla precedente e conferma il sostegno che Ferrari riceve da parte di un ampio gruppo di banche di relazione internazionali.