Interpump Group, nel 2024 in netto calo ricavi e utile

Interpump,

(Teleborsa) - Il gruppooperatore attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico quotato al FTSE Mib, nel 2024 ha registratoper 2.078,4 milioni di euro (-7,2% rispetto al 2023, -9% su base organica) con unpari a 456,6 milioni (-14,9% rispetto al 2023) e con un EBITDA margin del 22% rispetto al 24% dell’esercizio precedente (-14,8% con una marginalità del 22,1% rispetto al 23,6% su base organica ed escludendo il provento non ricorrente registrato nel 2023)L'consolidato si è attestato a 228,5 milioni (-17,7% rispetto all’esercizio 2023) e unadi 409 milioni rispetto ai 486,5 milioni al 31 dicembre 2023.L'azienda ha registratopari a 135,3 milioni, FCF pari a 205,1 milioni, acquisizioni per 92,1 milioni, dividendi per 35 millioni e buy back netto per 9,8 milioni."Il 2024 ha certamente rappresentato uno degli anni più difficili per il Gruppo, paragonabile solo alla crisi finanziaria del 2009 – commentato il Presidente Esecutivo,–. Ricordando quel momento storico non posso non essere soddisfatto del risultato complessivo. La Società, facendo leva sulla flessibilità del suo modello di business, ha saputo proteggere l’eccellente profittabilità che da sempre ci contraddistingue e superare i valori storici di generazione di cassa".