Realizzi su TIM. Attese mosse Poste e CDP

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche passa di mano in perdita del 4,27%, complici i realizzi dopo la recente corsa. Ieri il CEO, Labriola ha presentato al mercato i conti del 2024 e l'aggiornamento del piano industriale.Gli investitori guardano ora agli scenari sul riassetto societario: si attendono, infatti, i consigli d'amministrazione di CDP e Poste che, secondo indiscrezioni, potrebbero riunirsi nel fine settimana ed esaminare uno scambio azionario che permetterebbe a Poste di rilevare da CDP il 9,8% di TIM in cambio del suo 3,8% di Nexi.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 0,2932 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 0,2796. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 0,2743, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.