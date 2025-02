Banco BPM, proxy advisor Iss sostiene le modifiche a OPA su Anima

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) - Il proxy advisor Iss consiglia, in vista dell'assemblea degli azionisti didel 28 febbraio, di votare a favore delle proposte di modifica dell' OPA suavanzate dal consiglio di amministrazione della banca.I soci dell'istituto guidato da Giuseppe Castagna sono chiamati ad autorizzare il CdA di Banco BPM a incrementare il prezzo dell'offerta sulla Sgr da 6,2 euro a 7 euro e "ad esercitare la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia dell'OPA", ovvero di dare la possibilità di chiudere l'operazione anche nel caso in cui non dovesse arrivare il via libera delle autorità al Danish Compromise.