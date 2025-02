BTP Più: collocamento al via con ordini per 622 milioni dopo mezz'ora

(Teleborsa) - Prende il via sul mercato MOT di Borsa Italiana il, il nuovo titolo di Stato ideato dal Tesoro e riservato alla clientela retail. Un titolo a otto anni sempre più raffinato, che questa volta incorpora la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dopo 4 anni (put option) alla pari (prezzo pari a 100). L'offerta in Borsa, per terminare venerdì 21 febbraio 2025 (ore 13), salvo chiusura anticipata.I primi ordini confermano il gradimento della clientela retail, che coglie sempre queste occasioni con entusiasmo. Gli ordini del titolo, che ha codicedurante il periodo di collocamento e prezzo pari a 100, sono pari ad oltredi trattazione, quasi il doppio rispetto alla prima mezz'ora del collocamento del BTP Valore a maggio, che erano pari a 370 milioni di euro. I contratti stipulati sono già pari a 21.267.Il BTP Più, come le altre emissioni, èo chi per loro e prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza dcon cedole fisse pagate ogni tre mesi sulla base di unin due fasi di quattro anni ciascuna e tasso cedolare più elevato nella seconda fase.La novità di questa emissione è che al titoloalla fine del, dell’intero capitale investito o anche solo di una sua quota, sempre per lotti minimi di 1.000 euro. Tale facoltà, riservata ad ogni singolo investitore, sarà esercitabile all'interno di una appositache va, ma sarà riservata solo a chi acquisterà il titolo durante i giorni di collocamento, mantenendolo ininterrottamente fino alla data di esercizio della facoltà del rimborso anticipato. non a chi lo acquisterà in seguito.Ilalla scadenza finale degli otto anni per gli investitori che non avranno esercitato tale facoltà. In ogni caso, il titolo potrà essere sempre ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli, alle condizioni di mercato.Il Ministero dell’Economia ha annunciato venerdì scorso, come di consueto, la serie deiper questa emissione indicando che saranno pari a:. Come da tradizione, al termine del collocamento saranno annunciati i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, a seconda delle condizioni di mercato al momento della chiusura dell’emissione ed alla consistenza della domanda pervenuta.L'emissione del del BTP Più, come gli altri titoli "retail" collocati sinora, presenta una serie diper chi sottoscrive al collocamento. La prima è lail titolo potrà essere acquistato dal risparmiatore "da casa" attraverso il proprio, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si detiene un conto corrente e il conto deposito titoli.L'altra caratteristica importante di natura economica è la, in quanto è prevista lal’esenzione dalle imposte di successione nonché, come previsto dalla legge di bilancio 2024, l’esclusione dal calcolo ISEE fino ad un limite massimo di 50.000 euro complessivi.Infine, va segnalata ladell'offerta: ogni richiesta di acquisto verràprevisti, a partire da un investimento minimo possibile di 1000 euro.