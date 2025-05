Snam avvia collocamento diritti opzione in aumento capitale Italgas

Snam

Italgas

(Teleborsa) -ha avviato - tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali - il collocamento di un numero massimo di circa 83,6 milioni di diritti di opzione su un totale di circa 109 milioni diritti di opzione ad essa riservati nell'ambito dell'aumento di capitale diI proventi derivanti dal collocamento, si legge in una nota, saranno utilizzati da Snam per l'esercizio dei restanti diritti di opzione ad essa spettanti e non oggetto del collocamento, attraverso un'operazione di tail swallowing.Nell'ambito del collocamento e per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla conclusione dello stesso, Snam si è impegnata a non vendere, offrire o disporre in altro modo delle azioni ordinarie di Italgas che Snam attualmente detiene e che deterrà a seguito dell'aumento di capitale (lock-up period), con l'eccezione delle azioni Italgas sottostanti l'exchangeable bond emesso da Snam nel settembre 2023.