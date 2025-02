SACE: intese con AMEA Power e Metito Utilities

(Teleborsa) -hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per promuovere gliin linea con il Piano Mattei per l'Africa, lanciato dal Governo italiano.L’intesa è stata firmata daAmministratrice Delegata di SACE, e Walid Madwar, Chief Commercial Officer di Metito Utilities L.L.C., durante l’Italy – UAE Business Forum a Roma, Parco dei Principi Hotel, alla presenza della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.L'iniziativa riguarda soluzioni assicurative e finanziarie per un importoattraverso la Push Strategy come prodotto di credito all'esportazione, di assicurazione del credito all'esportazione tradizionale e di internazionalizzazione delle imprese italiane. Questa cooperazione si concentrerà su diversi settori strategici tra cui, ma non solo, progetti relativi all'acqua, alle acque reflue, alla desalinizzazione, a progetti di conversione dei"L'accordo di collaborazione tra SACE e Metito Utilities conferma il nostro impegno strategico in Africa, in linea con il Piano Mattei - ha dichiaratoAmministratrice Delegata di SACE - Questa partnership sostiene le imprese italiane in settori come l'acqua, le acque reflue, la desalinizzazione e i progetti di conversione dei rifiuti in energia. Avvalendosi dell'esperienza di Metito e le nostre soluzioni finanziarie, miriamo a facilitare le esportazioni e a migliorare la crescita delle aziende italiane., stiamo rafforzando il nostro impegno nello sviluppo di infrastrutture idriche sostenibili in Africa e non solo" - ha dichiaratoChief Commercial Officer di Metito Utilities - Metito Utilities è sempre stata all'avanguardia nella realizzazione di progetti idrici e di trattamento delle acque reflue in queste regioni e con iniziative come AWID, continuiamo a consolidare la nostra presenza, stimolando gli investimenti in soluzioni idriche resilienti ai cambiamenti climatici. Combinando la nostra esperienza con le soluzioni finanziarie di SACE, puntiamo ad accelerare i progetti idrici che favoriranno la crescita economica, la sostenibilità e la resilienza a lungo termine".Sempre nel medesimo ambito, ossia promuovere gli investimenti in Africa in linea con il Piano Mattei per l'AfricaL’accordo è stato firmato daAmministratrice Delegata di SACE, e Yousif Al Nowais, Board Member of AMEA Power L.L.C., durante l’Italy – UAE Business Forum a Roma, Parco dei Principi Hotel, alla presenza della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.riguarda soluzioni assicurative e finanziarie per un importo fino a 250 milioni di dollari, che coinvolge SACE per facilitare l’export e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L'accordo riguarda principalmente settori strategici come energia rinnovabile, acqua e desalinizzazione, la produzione di ammoniaca e idrogeno verde ed eventuali altri settori in linea con il Piano Mattei per l’Africa e con il piano industriale di Amea Power. Inoltre, questa cooperazione mira a migliorare le esportazioni dall'Italia anche attraverso prestiti non vincolati garantiti da SACE – tramite la Push Strategy – e l'organizzazione di iniziative di matchmaking.Amministratrice Delegata di SACE, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con AMEA Power L.L.C. attraverso questo accordo, grazie anche al coordinamento con il nostro ufficio di Dubai. L’intesa riflette il nostro impegno a esplorare opportunità reciproche e organizzare eventi che coinvolgano AMEA Power L.L.C. ed il tessuto imprenditoriale italiano. Siamo particolarmente concentrati su settori strategici e siamo aperti a scambiare informazioni su progetti in corso o potenziali nuovi progetti e best practice in aree di interesse reciproco, al fine di creare una forte sinergia che avvantaggi entrambe le economie”.Board Member of AMEA Power ha dichiarato: “La nostra partnership con SACE è una iniziativa molto importante attraverso la quale contiamo di incentivare nuove opportunità in settori strategici come quello delle energie rinnovabili. Lavorando insieme possiamo portare avanti progetti di grande impatto che supportano la crescita economica e promuovono la transizione verso l'energiapulita in Africa e non solo".