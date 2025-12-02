Milano
15:48
43.334
+0,17%
Nasdaq
15:48
25.542
+0,78%
Dow Jones
15:48
47.338
+0,10%
Londra
15:48
9.689
-0,14%
Francoforte
15:48
23.704
+0,48%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 16.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 dicembre 2025 - 15.00
Giornata di guadagni per l'
indice Utilities dell'Area Euro
, che continua la giornata a 500,94 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Utilities
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Utilities
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
+0,49%
Altre notizie
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto