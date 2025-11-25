Milano
25 novembre 2025 - 15.00
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Utilities
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
25 novembre 2025 - 15.00
Si muove al ribasso l'
indice Utilities dell'Area Euro
, che perde lo 0,66%, scambiando a 493,64 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
-0,25%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto