ABI, Torriero: su cripto attività serve approccio "globale e sistemico"

(Teleborsa) -, sono in prima linea nel contrastare ogni forma di illegalità, in costante eproficua collaborazione. Lo ha detto il Vice Direttore Generale Vicarionell'audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Tema , lecon particolare riferimento al riciclaggio."I più recenti dati forniti dall’Unità di Informazione Finanziaria – mi riferisco all’ultimo Rapporto Annuale e alle Statistiche semestrali, riferite alla seconda metà del 2024" - sottolinea Torriero, "delle complessive segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’Autorità nel periodo considerato, contribuendo anche per questa via all’alta qualità delle analisi dell’UIF e all’efficacia e l’efficienza del sistema antiriciclaggio".sieme ai prodotti e servizi a esse correlati, rappresentano un'importante leva per stimolare l'nnovazione tecnologica, incrementare l'efficienza nei sistemi finanziari e promuovere l'inclusione finanziaria. Tuttavia, parallelamente a tali benefici,emergono nuove specificità che possono essere sfruttate per perpetrare attività illecite, come il riciclaggio di denaroo il finanziamento del terrorismo"."Nonostante la crescente attenzione del legislatore verso un settore in rapida evoluzione, la natura transnazionale delle cripto-attività e dei rischi ad esse associati rende evidente laosserva ancora Torriero sottolineando che "lo scambio di informazioni tra Autorità, che le nuove regole europee prevedono, costituisce