Rottamazione, Leo: "Ok ma con coperture. Giorgetti se ne sta occupando"

(Teleborsa) - "Nessuno è contrario alla rottamazione, vediamo bene i numeri. Il ministro Giornetti se ne sta occupando. Bisogna trovare le coperture". È quanto ha affermato ilinterpellato alla Camera sui diversi interventi ipotizzati in tema fiscale, come la rottamazione delle cartelle e il calo dell'irpef per il ceto medio."La cosa a cui bisogna prestare massima attenzione – ha spiegato– sono le coperture. Io mi occupo di entrate e di predisporre i testi normativi, poi le coperture non sono competenza mia".Sulla possibilità che si possa realizzarein primavera, il viceministro ha risposto che non metterebbe "alcun limite". "Prepariamo dei testi normativi – ha concluso – quindi ci sarà la verifica delle coperture, poi le rimettiamo ai leader e si troverà una soluzione".