Eni acquista azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 17 e il 20 febbraio 2025, nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback, complessivamente(pari allo 0,09% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,0788 euro per azione, per unpari aLa Società ha reso noto che si è cosi, in data 20 febbraio 2025, ladeldiavviata il 13 giugno 2024, e, conseguentemente, è statodidida complessivi 2 miliardi di euro.Nell’ambito della seconda tranche, Eni ha acquistato 137.725.411 azioni proprie (pari al 4,19% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 1.908.200.294,55 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati dall’avvio del programma di buyback in data 27 maggio 2024 nonché le assegnazione di azioni ordinarie a dipendenti Eni, la Società del cane a sei zampe detiene 229.335.738 azioni proprie pari al 6,98% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,allunga il passo rispetto alla seduta precedente portandosi a 14,27 euro.