(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Seduta in frazionale rialzo per l'indice nipponico, che ha terminato gli scambi in aumento a 38.218.

Analizzando lo scenario del Nikkei 225 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 37.864,3. Prima resistenza a 38.848,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 37.510,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)