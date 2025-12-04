Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 3/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Vigoroso rialzo per l'indice nipponico che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,21%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 51.044,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.094,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.995,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
