Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Vigoroso rialzo per l'indice nipponico che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,21%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 51.044,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.094,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.995,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)