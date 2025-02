TIM, accordo con ADIO per aprire un hub tecnologico negli Emirati Arabi Uniti

TIM

(Teleborsa) -e Abu Dhabi Investment Office (ADIO) hanno siglato unacon l'obiettivo di supportare l'espansione del Gruppo italiano nella regione. L'iniziativa mira a rafforzare l'espansione internazionale di TIM e la posizione di Abu Dhabi come hub globale per la connettività digitale avanzata e le tecnologie di nuova generazione.L'intesa è stata, alla presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L'accordo è stato firmato, per conto di ADIO, da E. Rashed Abdulkarim Al Blooshi, Sottosegretario del Dipartimento di Sviluppo Economico di Abu Dhabi (ADDED), e da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.La partnership prevede che TIM offra le proprie(IoT). Nell'ambito del progetto, il Gruppo sta valutando l'opportunità di sviluppare soluzioni avanzate di comunicazione cibernetica e quantistica per reti pubbliche e private sicure e resilienti. TIM sta inoltre esplorando la possibilità di implementare tecnologie a banda larga e di telecomunicazione per supportare il lancio di progetti 5G e 6G in collaborazione con partner locali e internazionali.Uno dei punti chiave della potenziale espansione di TIM ad Abu Dhabi è la creazione di un Centro di Eccellenza dedicato all'IoT e all'AI. Sfruttando le competenze di TIM, il centro promuoverà l'innovazione su fronti come le smart cities e case e sistemi energetici intelligenti. L'azienda sta inoltre valutando la possibilità di creare un servizio di edge computing nell'Emirato. La sede di Abu Dhabi diventerebbe una"La collaborazione con ADIO ci permetterà potenzialmente di introdurre le nostre soluzioni digitali e di telecomunicazione più all'avanguardia, creando opportunità sia per le imprese che per i governi - ha detto l'AD- Abu Dhabi è la sede della connessione internet più veloce a livello globale e la sua posizione strategica, le infrastrutture avanzate e l'impegno per l'innovazione rendono il Paese la base ideale per la nostra possibile espansione nella regione e per la collaborazione con i nostri partner su progetti di sviluppo in aree geografiche di reciproco interesse".