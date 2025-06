Nippon Steel completa acquisizione di US Steel grazie ad accordo con governo USA

United States Steel Corporation

(Teleborsa) -hadi. L'accordo, arrivato dopo uno sforzo durato 18 mesi e con l'ok dell'amministrazione Trump, garantisce che U.S. Steel manterrà il suo nome iconico e la sua sede centrale a Pittsburgh, in Pennsylvania."Sono molto lieto che la partnership tra Nippon Steel e U. S. Steel si sia concretizzata grazie alla decisione storica e visionaria del Presidente Trump", ha detto, CEO di Nippon Steel. "Questo è un giorno memorabile per il nostro Paese, le nostre comunità e l'industria siderurgica americana - ha commentato il CEO di U.S. Steel,- Grazie alla coraggiosa leadership del Presidente Trump, i lavoratori americani hanno ottenuto il miglior accordo possibile. U. S. Steel rimarrà radicata negli Stati Uniti e continuerà a chiamare Pittsburgh casa".Le società hanno inoltre stipulato une U.S. Steel emetterà una Golden Share al Governo degli Stati Uniti.Ai sensi della NSA, il governo degli Stati Uniti e le società hanno concordato misure per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, tra cui:- Nippon Steel effettuerà circa 11 miliardi di dollari in nuovi investimenti in U.S. Steel entro il 2028, che includono un investimento iniziale in un progetto greenfield che sarà completato dopo il 2028;negli Stati Uniti - U.S. Steel rimarrà un'entità costituita negli Stati Uniti e manterrà la propria sede centrale a Pittsburgh, in Pennsylvania;statunitense - La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di U.S. Steel sarà composta da cittadini statunitensi;statunitense - Il personale dirigenziale chiave di U.S. Steel, incluso l'amministratore delegato, sarà composto da cittadini statunitensi.