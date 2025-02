Tinexta, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

Tinexta

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 18,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, confermando la" sul titolo.In una preview dei risultati che saranno diffusi il prossimi 6 marzo, gli, con una continuazione della solida crescita organica in Digital Trust, mentre sia Business Innovation che Cybersecurity rimangono moderati e piuttosto piatti anno su anno in termini organici. I trend attesi della top line dovrebbero riflettersi nei margini, che dovrebbero essere aumentati in Digital Trust e Cybersecurity (Defence Tech ha margini più alti rispetto al business legacy), ma sotto pressione in Business Innovation, dove il contributo inferiore dell'attività di finanza sovvenzionata dovrebbe comprimere i margini rispetto allo scorso anno.Guardando alla generazione di cassa, Intermonte si aspetta che l'sia arrivato a 329 milioni di euro a fine anno, con undi 3,0x (scenderebbe a 2,8x su base pro-forma), sopra la soglia di 2,5x indicata come limite nei precedenti piani, ma pienamente sostenibile alla luce del potenziale di generazione di cassa dell'azienda (secondo le stime aggiornate tornerebbe già sotto 2,5x alla fine del 2025 in assenza di straordinarie transazioni)."Riteniamo che la performance delle azioni prezzi ampiamente lo scenario negativo illustrato sopra e che il(la società fornirà le indicazioni per il 2025) potrebbe offrire l'in una luce più costruttiva, una volta che le aspettative del mercato saranno ripristinate dopo un deludente 2024 - si legge nella ricerca - Maggiori dettagli sulle misure di ristrutturazione (accennate durante la presentazione del 3Q) e sulle sinergie che possono essere raggiunte con le società acquisite più di recente (Defence Tech, ABF) potrebbero migliorare la visibilità sulle stime e sul consenso per il 2025. Il, che sembrano ancora interessanti anche dopo i tagli apportati alle nostre stime".