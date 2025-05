DHH, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

DHH

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato aper azione (dai precedenti 33,00 euro) ilsu titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando una" sul titolo.Gli analisti scrivono che iche ha confermato la resilienza e la scalabilità del modello di business di DHH. A partire dal secondo trimestre, il consolidamento di Teknonet (già riflesso nelle stime) dovrebbe ulteriormente rafforzare la crescita, aumentando la visibilità sull'intero esercizio finanziario.Intermonte ha rivisto il TP per tenere conto delladerivante dall' esercizio dei warrant (diluizione del 6%, ipotizzando la sottoscrizione di 318.000 nuove azioni a 3,10 euro ciascuna tra il 1° giugno 2027 e il 29 dicembre 2028). Considera inoltre un risk premium più elevato, aumentato dal 5,5% al ??6%, ampiamente compensato dal rolling di un anno del modello DCF."Accogliamo con favore la recente acquisizione di Teknonet (consolidata a partire dal secondo trimestre) come un'operazione altamente strategica e sinergica, in particolare per quanto riguarda Connesi, che rafforza ulteriormente la presenza del gruppo DHH in Italia - che ora rappresenta oltre il 70% del fatturato totale - e segna l'ingresso di DHH nel segmento MSP, tipicamente caratterizzato da un modello basato su abbonamento e da un'elevata scalabilità - si legge nella ricerca - L'operazione sottolinea inoltre l'nei mercati nazionali e del Mediterraneo, con l'obiettivo di espandere la propria presenza nel cloud computing e di entrare in mercati verticali complementari".