REVO Insurance, Intermonte alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 14,50 euro) ilsu, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la".Gli analisti ricordano che REVO presenterà il suoa Milano il 4 giugno 2025. Prevedono che il piano fornirà maggiori approfondimenti sulla strategia futura e sulle leve di crescita. L', grazie allo sviluppo della piattaforma OverX e alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'innovazione di prodotto, dall'espansione della rete distributiva e dal contributo delle attività spagnole.Secondo Intermonte, REVO è ancora ben posizionata per generare un'eccellente crescita futura, mentre per cogliere le opportunità vengono previstiin tecnologia e risorse umane. Le ipotesi indicano un CAGR 2025-28 del 13% per i premi, che supereranno i 500 milioni di euro, e un CAGR dell'utile netto rettificato di circa il 20%, che raggiungerà i 50 milioni di euro nel 2028. Nel periodo di piano, il combined ratio dovrebbe mantenersi nell'intervallo 80-85%, con Solvency II che dovrebbe mantenersi superiore al 200%."Nonostante la solida performance del titolo, rimaniamodel piano", si legge nella ricerca.