Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi l'11 marzo

(Teleborsa) - I sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi l'11 marzo per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia. Ilsecondo quanto si apprende da fonti sindacali, sarà alle 18.30.Domani, invece, i sindacati hanno ricevuto la convocazione dalalle 10.30 per il proseguimento della discussione sulla Cigs per i lavoratori dell'ex Ilva.Entro il 14 marzo, si prevede di individuare la, con l'intento di accelerare il processo di vendita. Successivamente al 14 marzo, termine per la scelta dell'offerta migliore, si procederà con la convocazione di tavoli con le parti sociali. L'obiettivo è avviare le procedure di vendita entro la fine di maggio o i primi di giugno.nei giorni scorsi, ha aumentato la sua offerta per l', superando l'offerta dei rivali azeri di. La proposta dell'acciaieria indiana include un pagamento di circa 1 miliardo di euro per le attività e circa 3 miliardi di euro di investimenti per rinnovare lo stabilimento. Inizialmente per gli investimenti Jindal aveva messo sul piatto 2 miliardi. AdI è attualmente in amministrazione straordinaria. Oltre a Jindal International, concorrono per AdI anche Baku Steel dell'Azerbajian e Bedrock, fondo di investimento americano."Sull'Ilva abbiamo il timore che all'interno del processo di cessione della fabbrica a terzi, non ci sia sufficiente garanzia da un lato delle ricadute e della garanzia dei livelli occupazionali e, dall'altro, sulla effettività del processo di realizzazione dei forni e, quindi, del processo di decarbonizzazione – ha detto ilparlando con i giornalisti a margine di un incontro con le rappresentanze sindacali impegnate in diverse vertenze pugliesi –. Noi – ha aggiunto riferendosi sempre all'Ilva – siamo convinti che sia difficile, se non impossibile, per il governo assicurare, cedendo l'asset tarantino a terzi, l'adempimento di questi due punti fondamentali che sono l'occupazione e la salute, senza mantenere una partecipazione pubblica rilevante nella compagine sociale".