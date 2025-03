Ferretti, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Ferretti

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, confermando la".In attesa della guidance (ragionevolmente con i risultati 1Q), gli analisti hanno effettuato un(EBITDA +2%/+1%, EPS +2%). Peggiorata la cassa netta 2025 di circa 25 milioni di euro, confermando l'attesa di NWC/sales 2025 in area 10% (su livelli coerenti con il pre-Covid). Per il 2025, le attese prevedono un fatturato ex usato in leggero calo (-2% YoY) mentre a livello di EBITDA ci si aspetta un'ulteriore espansione dei margini di 60bps a 16,8% per effetto di un mix più favorevole (+Made-to-measure/super Yacht, - Composite). Il solido order intake del 4Q incrementa la visbilità sulle stime."Apprezziamo il set di risultati - si legge nella ricerca - e in particolarmente il dato sull'order intake: in un anno complesso sul fronte macro e di debolezza di alcuni mercati come Americas e APAC,(riteniamo grazie alla forza dei marchi) per affrontare l'attuale contesto registrando un order intake in leggera crescita YoY e soprattutto a centrare un book-to-bill di 1,0x che incrementa la visibilità sulle nostre stime.che rimangono un elemento di attenzione ma che stimiamo essere oggi su livelli gestibili e leggermente inferiori (in rapporto al fatturato) al periodo pre-Covid".