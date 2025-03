MEF, entrate 2024 in aumento di oltre 35 miliardi euro (+6,2%)

(Teleborsa) -sono risultate pari a, con un aumento di 35,2 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023 (. E' quanto emerge dall'aggiornamento pubblicato dal Dipartimento Finanze del MEF.In particolare, per lesi registra un aumento didi euro, mentre per lesi evidenzia un incremento didi euro.Il, che si è attestato a 235,5 miliardi di euro (+6,4%), riflette l'aumento delle(+8%) e(+5,9%).è risultata pari a 57.667 milioni di euro (+11,3%).Quanto alle imposte indirette, lesono risultate pari a 180.791 milioni di euro (+3,4%)., loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 25.779 milioni di euro (+2,1%), l'accisa sull’e addizionali ammonta a 2.460 milioni (-8,5%), mentre l'accisa sulper combustione (gas metano) ha generato entrate per 2.103 milioni di euro (-24,2%).Il MEF ha annunciato che per il mese dile entrate tributarie erariali ammontano a, con un aumento di 2.209 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, per le Imposte dirette si registra un aumento di 1.862 milioni di euro mentre per le Imposte indirette si evidenzia un incremento di 347 milioni di euro.