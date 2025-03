Sana alimentazione, esperti a Berna sostengono una informazione corretta e trasparente

(Teleborsa) - Torna anche quest'anno l'appuntamento di Berna con la sana alimentazione. La, promossa dall’e dall’presso il Bellevue Palace di Berna, mette nero su bianco che unaal consumatore èper perseguire una sana alimentazione.L'evento ruota attorno ad un: stare a tavola è un’esperienza gratificante e coinvolgente che coniugae non rappresenta solo una mera assunzione di calorie e nutrienti.A questo scopo, uno strumento innovativo pensato perconsumati, evidenziando le porzioni consigliate dai nutrizionisti e il relativo apporto di calorie, sale, zuccheri e grassi. A differenza di altri sistemi di etichettatura, il NutrInformdi determinati alimenti, quanto piuttosto anella sua interezza.L’incontro, moderato dalla Direttrice del Cambridge Food Science,, si è aperto con l’intervento dell’, che ha posto l'accento sull’importanza dellasulle diete alimentari, ricordando come il NutrInform Battery offra solo dati oggettivi e non arbitrarie interpretazioni."Contrariamente al Nutriscore e ad altre etichettature a semaforo, il NutInform Battery non demonizza alcun alimento poiché ogni cibo può far parte di una dieta equilibrata se consumato nelle giuste porzioni e frequenze di consumo", ha affermato l'Ambasciatore, esprimendo un "sincero ringraziamento al Governo Meloni, al Ministro Tajani e al Ministro Lollobrigida per l’impegno profuso nel promuovere un’informazione adeguata e nel rifiutare qualsiasi forma di denigrazione dei prodotti alimentari".Il tema dell’è stato ripreso anche dal, Presidente Onorario del Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità dell’Università degli Studi di Milano (CSRO), per il quale "la Dieta mediterranea non è solo una lista di alimenti gustosi e ricchi di nutrienti di qualità, ma un vero e proprio stile di vita. Promuove l’equilibrio tra ciò che si mangia, l’introito energetico, l’attività fisica, la socializzazione e il benessere mentale. Questo equilibrio, tuttavia, è una condizione individuale. Le politiche di salute pubblica e molte diete – ha concluso il Professore - falliscono nel contrastare l’obesità, perché adottano un approccio 'one size fits all', ignorando la diversità individuale e imponendo modelli rigidi".Nel dibattito è intervenuto anche il, che in passato ha diretto il Dipartimento della Sicurezza, dell’Occupazione e della Salute di Ginevra e si è dettosulle politiche basate. "L’obesità è un problema causato da numerosi fattori. Uno di questi è senz’altro l’alimentazione, sebbene un ruolo chiave lo giochino anche la genetica, il metabolismo, lo stile di vita, la condizione psicologica, il contesto sociale, culturale e religioso in cui si vive", ha sottolineato il Senatore, dicendosi favorevolmente impressionato dall’approccio del NutrInform Battery rispetto al Nutriscore, soprattutto perché fornisce informazioni obiettive e non manipolabili., Direttore Agenzia ICE di Berna, ha dichiarato che questo evento "ha offerto l'opportunità di confrontarci con una platea qualificata, composta da esponenti del settore agroalimentare, nutrizionisti e operatori locali" e quindi è stato "un momento prezioso per sottolineare l'importanza della nostra dieta mediterranea e il grande impegno che dedichiamo alla sua promozione nel mondo"., Professoressa Associata all’Università degli Studi di Milano,, spiegandone la ratio: "l’etichettatura front-of-pack dovrebbe orientare il consumatore verso scelte informate senza rischiare di fornire informazioni fuorvianti". "Il NutrInform Battery - ha spiegato - ambisce atenendo conto delle porzioni che rappresentano un elemento fondamentale in un modello alimentare bilanciato"., Professore Ordinario in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma, haSecondo l'esperto, l’approccio della 'Positive Nutrition' è il migliore, "perché promuove un maggiore consumo di alimenti tipici della Dieta mediterranea e una maggiore educazione a uno stile di vita corretto".La biologa e nutrizionistaha ribadito che "il cibo non è solo la somma di alcuni micronutrienti, ma porta con sé cultura, emozioni e tradizioni. Per promuovere davvero un'alimentazione più sana, dobbiamo, offrire indicazioni chiare e garantire l'accesso a scelte nutrienti e pratiche".Tra gli altri hanno preso parte all’evento: il Consigliere Nazionale elvetico, Direttore Affari Internazionali Usav;, Executive Director at Nutrition e Health Care EPFL.