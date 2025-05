RiminiWellness 2025, il benessere passa dalla sana alimentazione: le novità dell'area FoodWell

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, l'evento diche è manifesto globale del vivere in forma, tornae sulla Riviera con una 19esima edizione che pone l'accento sulla promozione della sana alimentazione quale viatico per il pieno benessere fisico e mentale. Tra le sei aree tematiche ufficiali,torna ricca di novità, grazie a un programma intenso di contenuti e alla presenza dei principali brand dell'alimentazione funzionale. Dagli alimenti proteici alle bevande funzionali, passando per l'offerta vegana e la nutrizione sportiva, un viaggio tra gusto e salute per un pubblico sempre più consapevole di ciò che porta in tavola.Ilsarà Food Partner della manifestazione per il terzo anno consecutivo. Leader italiano dell'agroalimentare, il gruppo conferma il suo impegno a RiminiWellness con un'ampia gamma di specialità proteiche e per l'occasione presenterà anche una nuova ricerca sulla sarcopenia, condizione che colpisce circa il 30% degli over 65 in Italia, rafforzando il binomio tra alimentazione e salute. Novità assoluta in fiera,una pasta ad alto contenuto proteico pensata per chi pratica attività fisica e cerca il giusto equilibrio tra gusto e nutrimento. Nel, Barilla proporrà inoltre un programma ricco di lezioni con esperti internazionali tra danza, functional e combat training. Confermata la partecipazione di, che accoglierà i partecipanti in uno spazio esperienziale arricchito da un palco fitness in collaborazione conpiattaforma di allenamento online, un'occasione per i presenti per ricevere consigli personalizzati su workout e nutrizione e scoprire i prodotti proteici della linea. Infine, agenzia di consulenza specializzata nel mondo plant-based, che tornerà a Rimini con una serie di appuntamenti che uniscono gusto e innovazione come un workshop dedicato a una nuova pasta fermentata ad alto contenuto di fibre e proteine; una sfida gourmet-veg in collaborazione con il brand Kioene e la presentazione di Gemme, gnocchetti ai legumi pensati per chi desidera unire sapore, velocità e benessere in cucina.La sana alimentazione non può prescindere anche da un elemento essenziale per il benessere fisico: l'idratazione. Il trend delle acque addizionate continua a riscuotere grande interesse e, per la prima volta,sarà presente come Hydration Partner, confermando la sua missione di diventare un riferimento nell'ambito wellness. Ampio spazio per Levissima+ con uno stand dedicato alla rigenerazione personale, dove, domenica 1 giugno, sarà ospite l'atleta e influencer Giulia Calcaterra. Nel padiglione A4 inoltre, Levissima+ coinvolgerà il pubblico insieme a Jill Cooper, con sessioni di Super Jump, yoga e allenamenti funzionali. Il brand sostiene all'evento il suo progetto "Rigeneriamo Insieme", volto a promuovere uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. Anche, con la linea conpensata per l'allenamento e per lo sport, soprattutto per chi vuole allenarsi ogni giorno e sentirsi bene, mentre, che parteciperà con Aquaprotein, con 15 grammi di proteine, più zinco e magnesio;la linea di bevande vitaminiche in acqua minerale con la presentazione del nuovo gusto cedro;, con collagene, zinco e acido ialuronico per un nuovo rituale di bellezza;, il reintegratore con sali minerali e fonte di proteine.sarà nuovamente sponsor tecnico dell'area Active, fornendo l'acqua a tutti i palchi e alle attività in fiera e fuori fiera, nella cornice di RiminiWellness OFF.L'Area FoodWell si arricchisce anche di proposte alternative e creative come, il primo e unico locale ketogenico d'Italia con sede a Rimini, ideato dall'ex ciclista Mirco Bastianelli che terrà un talk dal titolo "Il ruolo della dieta low-carb nello sport", durante il quale il Dott. Lorenzo Vieri, medico sportivo, illustrerà gli effetti positivi dell'approccio chetogenico su prestazioni atletiche e crescita muscolare con le testimonianze delle calciatrici Eleonora Goldoni e Asia Bragonzi. Tra le attività previste anche uno showcooking keto a cura dello chef Tomas Marfella e sessioni di training in modalità silent, guidate dal coach Maximilian Arcidiaco. Infine, tornain qualità di Dressing Partner, con le sue proposte come Mayo Veg e Ketchup Zero, oltre a noti brand quali. Quest'ultimo presenterà sabato un incontro sui benefici del miele nell'alimentazione quotidiana, promosso da CONAPI, la più grande cooperativa di apicoltori d'Europa.A completare la panoramica di quest'area, il, che propone soluzioni tecnologiche cloud-based per il monitoraggio dell'invecchiamento funzionale. Inoltre, il tema dell'alimentazione sarà raccontato anche attraverso alcuni dei volti più seguiti del wellness, come Laura Crugnola della community Cotto al Dente, nutrizionista, atleta Hyrox e main ambassador dell'edizione, e i 2foodfitlovers, Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli, che tornano con i loro brand di successo Fitporn ed Even Gelato, espressione della nuova frontiera del cibo funzionale.