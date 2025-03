Sparkle e Turkcell firmano un Memorandum d’Intesa per una soluzione di cavo sottomarino fra Izmir e Milano

(Teleborsa) -, primo fornitore di servizi internazionali in Italia e tra i principali operatori globali, e, la principale azienda di comunicazioni e tecnologia della Turchia, hanno annunciato durante l’eventola firma di unper una soluzione di cavo sottomarino nel Mediterraneo.Si tratta di unaper offrire servizi Internet ininterrotti e di alta qualità, rafforzando la posizione strategica di entrambe e migliorando la connettività nella regione. Ilattraverso la realizzazione di un cavo sottomarino all'avanguardia tra Izmir e Chania, capace di trasportare oltre 25 Tbps per coppia di fibre, utilizzando il sistema di cavi BlueMed di Sparkle per estendere ulteriormente la connessione tra Chania e i principali Punti di Presenza a Milano."Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Turkcell che conferma l’impegno di Sparkle nel rafforzare la connettività nel bacino del Mediterraneo", ha commentato. "Grazie a un percorso unico a bassa latenza tra, integrato con, creiamo un nuovo corridoio digitale alternativo per le comunicazioni tra Europa, Medio Oriente e Asia. Questa collaborazione si inserisce anche nello sviluppo del nostro progetto GreenMed, che stimolerà ulteriormente l’accelerazione digitale in tutta la regione e oltre"., sottolineando che questo importante progetto sarà completato e operativo entro pochi anni, ha dichiarato: "Questa soluzione di cavo sottomarino, con la sua impressionante capacità tra Izmir e Chania e una distanza totale di 4.000 km, offre una, aumentando la ridondanza geografica e garantendo che la connessione dati internazionale rimanga continua anche in caso di interruzioni lungo i percorsi tradizionali. Questo progetto non solo rafforza la resilienza dell’infrastruttura globale dei dati, ma fornisce anche un’opzione solida per gli hyperscaler e i fornitori di contenuti che cercano connettività affidabile e sicura tra Oriente e Occidente. In un mondo in cui la domanda di connettività Internet senza interruzioni e ad alta capacità è in continua crescita, questo progetto".