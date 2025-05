TLC: Sparkle adotta l'IA per la gestione e il controllo della rete

(Teleborsa) -annuncia i risultati delper l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel proprio Network Operation Center (NOC) dedicato alla gestione e controllo della rete internazionale. Frutto della collaborazione con Engineering, AISNA abilita l'automazione delle attività di monitoraggio, gestione e miglioramento della qualità, permettendo di diminuire il rischio di errori e disallineamenti e dunque rispondere con rapidità alle richieste di assistenza dei clienti.Semplificando l'accesso alle informazioni e automatizzando gli interventi più ripetitivi, la soluzione – fa saperein una nota – ha ridotto del 30% il tempo di gestione operativa delle segnalazioni al NOC e fino all'80% i tempi medi di esecuzione per campagne di aggiornamento massivo della rete. Inoltre, grazie alla capacità dell'IA di analizzare il contenuto delle e-mail, riassumere le informazioni chiave e aggiornare automaticamente i ticket, è stato possibile ridurre di circa 3mila ore annue il tempo dedicato alle attività legate alla gestione delle segnalazioni dei clienti e di circa 700 ore l'anno quello impiegato nella reportistica RFO (Report For Outage). Questo ha consentito alle risorse coinvolte di concentrarsi maggiormente sul rapporto diretto con il cliente e sulla risoluzione dei problemi, con un impatto positivo sulla qualità complessiva del servizio."Sparkle è impegnata in diversi progetti con l'obiettivo di migliorare attraverso l'AI l'esperienza dei clienti e dei dipendenti nonché arricchire la propria proposizione sul mercato. Il progetto AISNA, nell'ambito della gestione della Rete, è stato tra le nostre priorità per i suoi impatti sul cliente e sull'operatività", ha dichiarato"Grazie a questo progetto – conferma– il nostro NOC ha oggi la possibilità di un'interazione con il cliente più tempestiva e trasparente e, al contempo, l'opportunità di operare in modo più efficiente e mirato, riducendo il carico di attività ripetitive a favore di quelle di cura del cliente e risoluzione dei problemi".