Reway, ValueTrack aumenta fair value con forte slancio nell'acquisizione ordini

Reway Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato ilper azione (da 7,00 euro) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan (EGM) e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.Gli analisti evidenziano che Reway Group mantiene un. Il management sottolinea che il 2024 è stato un anno di crescita eccezionale e che è improbabile che si verifichino risultati simili nel 2025, poiché il backlog copre completamente l'attività dell'anno, spostando ora l'attenzione sull'esecuzione.Dopo due accordi nel 2024 (Gema, Vega), Reway Group rimane, con diversi potenziali obiettivi che spaziano tra ferrovie, elettrificazione, segnalazione e altri tipi di integrazione verticale.In attesa della serie completa di risultati, ValueTrack ha. Mentre questo aumenta la top line, il livello di esternalizzazione più elevato consente di confermare ampiamente le precedenti stime sui margini, mentre l'indebitamento netto è stato influenzato da un maggiore assorbimento NWC correlato alla crescita. Per il 2025-2026, applica solo una piccola revisione al rialzo per riflettere il flusso di notizie positivo.Le nostre attuali previsioni sono: 1)a 271 milioni di euro nel 2026 (27% CAGR23-26); 2)-EBITA a circa il 21,6%-19,8% nel 2025, ovvero rispettivamente 52-48 milioni di euro di EBITDA-EBITA; 3)a fine anno 2024 a circa 58,1 milioni di euro, escludendo il forte cash out derivante da fusioni e acquisizioni.