Italia, fiducia imprese in crescita a giugno. Torna a calare quella dei consumatori

(Teleborsa) - A2025 l'Istat stima una diminuzione dell'indice del(da 96,5 a 96,1), mentre l'indice composito del clima di fiducia dellesale da 93,1 a 93,9 (secondo mese consecutivo di crescita).Tutte le serie componenti l'indice di fiducia dei consumatori sono in peggioramento eccetto igenerale e le attese sulla disoccupazione. I quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti evidenziano variazioni eterogenee: il clima economico aumenta da 97,5 a 99,6; il clima futuro rimane stabile a 93,7, mentre il clima personale e quello corrente diminuiscono, rispettivamente, da 96,1 a 94,8 e da 98,6 a 97,9.Con riferimento alle imprese, il. In particolare, l'indice di fiducia sale nel comparto manifatturiero (da 86,6 a 87,3), nei servizi di mercato (da 94,5 a 95,6) e nelle costruzioni (da 102,1 a 103,4). Viceversa, il commercio al dettaglio registra un calo (da 102,8 a 101,9) per effetto del deterioramento dell'indice nella grande distribuzione.Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nellacalano i giudizi sugli ordini mentre migliorano le attese sulla produzione e le scorte sono giudicate in decumulo. Nel comparto delleil miglioramento delle attese sull'occupazione si abbina ad una stabilità dei giudizi sugli ordini.Neisi evidenzia un miglioramento dei giudizi sugli ordini e sull'andamento degli affari; le attese sugli ordini rimangono sostanzialmente invariate. Tra i settori coperti dall'indagine, i servizi di trasporto e magazzinaggio mostrano l'aumento più marcato mentre i servizi turistici una riduzione. Con riferimento al commercio al dettaglio, si stima una dinamica positiva per i giudizi sulle vendite, mentre le relative attese sono in diminuzione, influenzate dal forte ribasso di tale componente nella grande distribuzione. Quanto alle scorte, sono giudicate in lieve flessione.