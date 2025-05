Mondo TV, nuovi accordi di distribuzione a Hong Kong e in Tanzania

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha finalizzato positivamentee titoli in distribuzione provenienti da accordi con terze parti. Tali nuovi contratti hanno ad oggetto le aree geografiche quali Hong Kong (accordo con la società Now tv limited) e Tanzania (accordo con la società Manoranjanaira). Entrambi i contratti prevedono un minimo garantito, si legge in una nota.Mondo TV sta inoltre valutando prospettive di business derivanti da possibili accordi riguardanti. È "lecito attendere una grande potenzialità da questo mercato e conseguentemente nuovo business per la società", viene sottolineato.